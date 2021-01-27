В Роскачестве указали на опасность воды из кулеров

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Эксперты Роскачества при исследовании воды для кулеров выявили несоответствия требованиям микробиологической безопасности. Так, в шести образцах отмечено превышение общего микробного числа (ОМЧ), а ещё у семи торговых марок — недостоверность маркировки.

Об этом говорится в сообщении Роскачества. Проверке подверглась вода во вторичных ёмкостях объёмом 19 литров 20 торговых марок отечественного производства.

ОМЧ, показывающее суточное число колоний бактерий в одном миллилитре воды, было превышено с учётом техрегламента ЕАЭС в одном образце — в 1,5 раза, в пяти образцах — в 3 раза, а ещё в одном — сразу в 15 раз.

Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биоплёнок в распределительных системах производства, — пояснил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

Ещё к семи маркам воды у специалистов возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, указанных в маркировке. При этом в образцах не было выявлено превышения нитратов и нитритов, тяжёлых металлов, хрома и хлора.

Это даёт повод говорить о фальсификации продукции, даже если неверные данные указаны неумышленно, — пояснили в Роскачестве.

Там добавили, что риск активного размножения бактерий в воде для кулера объясняется тем, что она не подвергается кипячению и медленно расходуется из большой тары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели исследование 206 марок питьевой воды, в четырёх из которых выявили нарушения, способные привести к ухудшению здоровья потребителя. Также в списке значатся ещё 65 марок воды, в которых обнаружили нарушения и несоответствия установленным нормам. Эксперты проверили питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую воду.