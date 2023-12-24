В Роскачестве развеяли миф о мобильных телефонах Глава Роскачества Протасов: радиоактивность мобильных телефонов — это миф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждение о том, что мобильные телефоны опасны для здоровья из-за высокой радиоактивности, является мифом, сказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, по уровню излучения гаджеты сравнимы с бытовыми приборами.

Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем, — телефоны излучают радиацию. <...> Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах, — сказал Протасов.

Он добавил, что смартфоны могут представлять опасность для здоровья, но в несколько ином плане. Глава Роскачества пояснил, что среднестатистический россиянин пользуется мобильным телефоном свыше двух с половиной часов в день и это может иметь негативные последствия для глаз, шеи или психики.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не злоупотреблять использованием смартфонов. Он указал на то, что гаджеты приводят к гиподинамии: из-за доступности всех сервисов онлайн и удаленной работы человек снижает физическую активность. Кроме того, по словам специалиста, чрезмерно долгое пользование смартфоном может привести к астигматизму и способствует нарушению осанки.