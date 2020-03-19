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В период пандемии коронавирусной инфекции нового типа в мире большое количество работодателей отправило своих сотрудников на «удалёнку». Специалисты Роскачества рассказали, как трудиться из дома без вреда для здоровья и качества выполняемой работы.

Во-первых, отметили эксперты, следует придерживаться того графика, который был привычен до изоляции. Например, если человек всегда просыпался в семь, а в девять он уже был за рабочим столом, этот режим следует сохранить.

Сложные задачи нужно выполнять раньше тех, что попроще. Перед работой в Роскачестве посоветовали тщательно подготовить место, занять удобную позицию, правильно поставить ноутбук.

Каждый час, как советуют специалисты, нужно делать перерывы и пить воду — это поможет сохранять баланс в организме. Также важно выделять время на обед и помнить о физической активности, передаёт ТАСС сообщение от Роскачества.

Как ранее писал NEWS.ru, для большинства людей, привыкших трудиться в коллективе, «удалёнка» может стать проблемой. Эксперты рассказали, как можно снизить стресс, работая из дома.