В Роскачестве рассказали об атаке на пользователей «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/3de3839a-562d-11eb-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщило Роскачество.

Организация отмечает, что целью атаки является похищение пароля пользователя для последующего взлома аккаунта. Затем профиль используется в мошеннических целях и для рассылки спама.

Распознать атаку просто. Если пользователь получает сообщение, в котором сказано, что «архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX», а также указан не принадлежащий ему почтовый ящик, значит, его пытаются взломать. Это произойдёт в случае, если человек пройдёт по ссылке, чтобы сменить пароль.

Только вот ссылка эта, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме она очень похожа на настоящую: дизайн фишингового ресурса максимально похож на сайт соцсети, — говорится в сообщении Роскачества, текст которого приводит РИА Новости.

Таким образом, если пользователь вводит пароль на фальшивом сайте, он фактически дарит учётную запись хакеру. Эксперты призывают быть внимательнее и менять пароль на оригинальном сайте.

К примеру, мы заметили сайт vkarchives.com, который к моменту написания данного материала был удалён, а переход по данной ссылке был заблокирован агентами безопасности «ВКонтакте», чтобы защитить своих пользователей, — рассказывают в Роскачестве.

Как писал NEWS.ru, мошенники разработали новый способ обмана граждан и получения доступа к их личным кабинетам в банковских приложениях. Эта схема сочетает в себе подходы хакеров и социальную инженерию.

Злоумышленники ищут жертв среди людей, нуждающихся в работе. Такому человеку предлагается скачать несколько приложений с популярных ресурсов для получения удалённой работы на выгодных условиях. Однако среди этих приложений одно является вредоносным со вшитым вирусом, который обеспечивает мошеннику доступ к мобильному банку жертвы.