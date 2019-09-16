https://static.news.ru/photo/0b26af5c-d845-11e9-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Роскачества рассказали, как должна выглядеть маркировка продукта: необходимо обратить внимание на наименование продукции, состав, вес, дату изготовления и срок годности.

Также на этикетке должны быть обозначены условия хранения продукта, условия хранения после вскрытия упаковки, название изготовителя, информация о пищевой ценности.

Кроме того, на этикетке товара должна находиться информация о компонентах, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

Как ранее писал News.ru, специалисты Роскачества подготовили перечень продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением.