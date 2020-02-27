https://static.news.ru/photo/51f9a626-59fc-11ea-8971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Киберпреступники в социальных сетях стремятся использовать личные данные, которые публикует потенциальная жертва. Таким образом мошенники пытаются втереться в доверие, а в ряде случаев — и попасть во френд-лист, сообщили в Роскачестве.

В связи с этим интернет-пользователям необходимо проявлять бдительность. Например, установить максимальные настройки приватности и скрыть от всех, кроме друзей, свои публикации, контактные данные, а также сведения о родственниках и друзьях.

Вместе с тем следует внимательно относиться к запросам во френд-лист. Киберпреступники используют вымышленные имена и чужие фотографии. Поэтому даже наличие незнакомца в списке друзей у давно знакомых людей не должно снижать бдительность.

Кроме того, велик риск того, что при нажатии на открытку, петицию или неизвестную ссылку пользователь может оказаться на сайте, который собирает данные доступа к соцсетям и передаёт их мошенникам.

Эксперты советуют добавлять в друзья только действительно знакомых людей, а также остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги, а если с такой просьбой обращается друг, желательно перезвонить ему лично по телефону.

В Роскачестве также советуют не пересылать в соцсетях и мессенджерах платёжную или иную конфиденциальную информацию, а ранее отправленные такие сообщения лучше удалить. Помимо этого, важно не переходить по подозрительным ссылкам, пересылаемым в сообщениях, не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями, настроить в социальных сетях двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли — отдельный для каждого сервиса.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне всё чаще страдают от действий кибермошенников. Низкий уровень цифровой грамотности приводит к тому, что наивные пользователи многократно попадают в одну и ту же ловушку, отдавая злоумышленникам заработанные деньги или предоставляя им доступ к банковскому счёту.