В Роскачестве рассказали, как хранить продукты к новогоднему столу Замглавы Роскачества Саратцева: икра должна храниться при температуре ниже нуля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным соцопросов, традиционными атрибутами новогоднего стола являются шампанское, икра и мандарины, и качество этих продуктов во многом зависит от способа хранения, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Так, по ее словам, мандарины перед употреблением нужно тщательно мыть, а икра должна храниться при температуре ниже нуля градусов.

Как подчеркнула специалист, в этом году из-за хорошего улова объемы производства икры выросли, а следовательно, этот продукт станет доступнее для потребителей. При выборе икры важно обратить внимание на условия ее хранения.

Незамороженная икра должна храниться при температуре ниже, чем в холодильнике, то есть ниже нуля градусов. Замороженная — при температуре меньше минус 18 градусов. Такие условия могут обеспечить только магазины. На рынках и ярмарках их соблюсти невозможно, — предупредила эксперт.

По ее словам, при выращивании мандаринов могут использоваться пестициды, поэтому фрукты нужно тщательно мыть и не употреблять в пищу кожуру.

Ранее врач-хирург Александр Умнов посоветовал закусывать водку рисом или яйцом, так как эти продукты обволакивают стенки желудка, снижая риск его повреждения. Медик добавил, что подходящими вариантами также являются нежирный борщ, супы-пюре и квашеная капуста.