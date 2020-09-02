В Роскачестве рассказали, как проверить качество мёда при помощи йода

https://static.news.ru/photo/10a8a598-ece4-11ea-87fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Грубую подделку под натуральный мёд можно выявить и не обращаясь в лабораторию, если под рукой есть аптечный йод, рассказали в Роскачестве.

Если после того как в небольшое количество мёда добавить каплю йода, продукт посинеет, значит продавец использовал как загуститель крахмал, пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Другая уловка продавцов — растапливание прошлогоднего мёда, чтобы выдать его за свежий. При этом полезные свойства теряются, и образуется канцероген — оксиметилфурфурол, передаёт РИА Новости.

По европейскому законодательству допустимо присутствие 40 миллиграмм оксиметилфурфурола в одном килограмме продукта. По российскому стандарту — 25 миллиграмм на один килограмм: это самый строгий норматив в мире, — добавила Саратцева.

Неприятная кислинка во вкусе свидетельствует о том, что мёд забродил, вкус карамели — о том, что его перегревали, а по правилам при переработке и фасовке продукт нельзя нагревать выше 40 градусов. Экзотические сорта на прилавке, в большинстве случаев, — либо купаж, либо подделка.

Самой распространённой уловкой [продавцов] является ботаническая фальсификация меда, когда недорогие сорта путем купажирования, а в некоторых случаях — добавления в них красителей и ароматизаторов, — выдаются за дорогие. Поэтому с осторожностью относитесь к прилавкам с большим количеством экзотических сортов меда, — предупредили в Роскачестве.

Натуральный цветочный мёд имеет светло-жёлтый цвет, липовый — янтарный, гречишный — коричневый, но продукт всегда прозрачен. Кристаллизация — естественный процесс, который не влияет на свойства мёда и идёт тем медленней, чем ниже содержание фруктозы.

Хранить мёд следует в тёмном прохладном (не выше 20 градусов) месте. Год можно хранить в закрытой таре, два года — в герметичной. При заморозке (ниже 36 градусов) мёд замерзает, теряя в объёме десятую часть.

Как писал NEWS.ru ранее, употребление мёда поможет укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Об этом напомнил председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин. Вместе с тем, польза заключается не только в этом, отметил он.