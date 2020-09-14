В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать нотариуса

https://static.news.ru/photo/10a6f04a-f716-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества составили ряд рекомендаций, следуя которым можно обезопасить себя от мошенников, представляющихся юристами. В первую очередь эксперты посоветовали не пользоваться услугами посредников — реальных и виртуальных.

Звонить в нотариальную компанию необходимо напрямую. Искать актуальную информацию о нотариате, стоимости нотариальных услуг и не только следует на официальном портале ФНП. Также эти сведения можно найти на сайтах региональных нотариальных палат.

В Роскачестве сообщили, что не стоит забывать о том, что консультация по вопросам совершения нотариальных действий не предполагает оплаты. Если человек ищет сведения в Сети, ему следует обращать внимание на все детали, ведь даже на первой странице поисковой выдачи могут попасться мошенники. При изучении самих порталов важно следить за их оформлением. Поводом для подозрений в том, что сайт фишинговый, могут стать кричащий стиль, отсутствие защищённого соединения, активное навязывание услуг и не только. При подписании договора необходимо внимательно читать его текст, особенно написанное мелким шрифтом.

Как заметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, если документ вызывает сомнения — от него лучше отказаться. Или же можно продемонстрировать бумагу другому юристу.

Задавайте вопросы о непонятных пунктах — велика вероятность, что после ответа вы встанете и уйдёте, — цитирует Лоевского ТАСС.

Потребителям, которые уже отдали деньги, не получив необходимых услуг, следует обращаться в полицию, поскольку в действиях псевдоюристов усматриваются признаки мошенничества.

Как ранее писал NEWS.ru, специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова заявила, что прежде чем открывать СМС-сообщение, следует посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.