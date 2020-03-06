https://static.news.ru/photo/f294c770-5f6d-11ea-9300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии празднования 8 Марта специалисты Роскачества составили ряд рекомендаций по выбору цветов. Эксперты организации отметили, что лучшим выбором для букета станут открытые цветы вперемешку с бутонами.

В Роскачестве призвали обратить внимание на долговечность подарка. Как сообщили специалисты, раскрытые цветы очень красивые, но, к сожалению, недолговечные. Именно поэтому оптимальным вариантом для букета станут полураспустившиеся цветы.

На тычинках, согласно рекомендации Роскачества, не должно быть пыльцы. Также не стоит выбирать бутоны, имеющие жёлтый оттенок, потому что они не смогут распуститься.

Кроме того, эксперты посоветовали проверить свежесть чашелистика и то, насколько плотно он прилегает к бутону. Для того, чтобы проверить букет на свежесть, в Роскачестве порекомендовали слегка аккуратно отогнуть лепесток в сторону — он должен сразу вернуться в исходное положение. Также можно слегка сжать бутон снизу: свежий будет слегка поскрипывать, передаёт ТАСС.

Кроме того, свежие цветки не имеют пятен и посторонних полос. Бутоны у них правильной формы, гладкие и упругие.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта. Также в праздничный день многие собираются преподнести представительницам прекрасного пола парфюмерию, косметику и бижутерию.