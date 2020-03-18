https://static.news.ru/photo/bf7e40ec-68e0-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/ZB/Global Look Press

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как ограничить инструменты слежения за пользователем в социальных сетях.

Вся информация о вас и ваших родных обрабатывается, хранится до востребования и используется в различных целях. Информация в огромных количествах продается и покупается за большие деньги — сегодня она стала самым ценным ресурсом. В интернете действуют свои законы, и вы либо принимаете их и им подчиняетесь, зная, что каждое ваше действие оставляет цифровой отпечаток, либо не используете интернет вообще, — пояснил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперты также отметили, что такие социальные сети, как Facebook собирают личную информацию о пользователе с помощью файлов cookie или цифровых отпечатков устройств. При этом, часто, для сбора этих данных не требуется даже вход в аккаунт. Отмечается, что Facebook может собирать информацию даже если человек удалил свою страницу или вовсе никогда не пользовался ресурсом.

Специалисты Роскачества советуют отключить функцию «Сбор данных вне Facebook», а также посмотреть историю использования информации по ссылке facebook.com/off_facebook_activity. При этом, при включении функции социальная сеть не удалит историю, а лишь отсоединит привязку к профилю, а Facebook продолжит отслеживать историю посещения сайтов пользователем.

Тем, кто хочет добиться максимальной приватности данных на своих устройствах, можно посоветовать либо завести второй смартфон, либо использовать на первом специальное защищённое пространство, все данные в котором шифруются. В обоих случаях можно создать отдельную учетную запись в Android, которую браузер будет воспринимать как другого пользователя, — отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компании Facebook, Google и Microsoft приняли решение объединиться для борьбы с фейковыми новостями о коронавирусе.