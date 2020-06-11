В Роскачестве рассказали, как не потерять деньги, готовясь к ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/891bc27c-abde-11ea-a92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при подготовке к ЕГЭ.

Заместитель руководителя службы Илья Лоевский считает , что школьникам в Интернете не стоит искать «настоящие» ответы на ЕГЭ. Также не стоит доверять незнакомцам в Сети, которые готовы их продать.

Схема мошенничества проста — в социальных сетях и мессенджерах создаются закрытые группы, где за несколько дней до экзамена обещают разместить якобы корректные материалы ЕГЭ, слитые инсайдерами. Для получения доступа в сообщество выпускнику необходимо перечислить на электронный или мобильный кошелёк солидную сумму (до нескольких тысяч рублей). Разумеется, никаких ответов он не получит. Как заявляет Рособрнадзор, сотрудники ведомства каждый год мониторят сайты, предлагающие задания по подготовке к ЕГЭ, и ещё ни разу не обнаружили подлинные утечки.

Отмечается, что большинство таких сообществ — однодневки, хотя какие-то группы потом возникают снова, а некоторые и вовсе ухитряются выживать в соцсетях годами и указывают на свой «стаж» как на дополнительное подтверждение «надёжности» результатов.

Эксперты Роскачества для подготовки к экзамену предлагают школьникам воспользоваться проверенными сайтами, вроде «Яндекс.Репетитор» или «ФИПИ».

Как писал NEWS.ru, Роскачество повторно исследовало сервелат шести популярных торговых марок: «Ближние Горки», «Клинский», «Ремит», «Владимирский стандарт», «Папа может» и «Великолукский мясокомбинат». Результаты экспертизы показали улучшение качества по сравнению с данными 2017 года.