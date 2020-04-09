В Роскачестве рассказали, где лучше всего хранить крупу

https://static.news.ru/photo/3fead790-7a2f-11ea-8567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицита жизненно важных продуктов в России не наблюдается, однако многие граждане сделали значительные их запасы в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса. В Роскачестве напомнили о том, как правильно хранить продукты.

Так, крупы следует пересыпать из полиэтиленовых пакетов, которые легко прогрызают вредители, в стеклянные герметично закрывающиеся банки. Эти ёмкости рекомендуется хранить на нижних полках шкафов, не доступных прямым солнечным лучам.

Специалисты также посоветовали периодически проверять крупы. Они не должны иметь плесневелого, затхлого запаха и постороннего привкуса. Чтобы крупа не портилась, её можно прогреть в духовке при температуре около 80 градусов. Такая обработка уничтожит невидимых глазу личинок вредителей.

Муку эксперты рекомендуют держать в сухом прохладном месте, поскольку её влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Оптимальная температура для хранения влажной муки составляет примерно 10 градусов.

Пищевые концентраты (бульонные кубики, сухие завтраки и тому подобное) следует хранить при комнатной температуре, в чистом, сухом месте без посторонних запахов.

Сроки хранения круп составляют от 9 до 24 месяцев, муки — 6–8 месяцев, концентратов — 4–6 месяцев, отмечается на сайте Роскачества.

Ранее NEWS.ru писал, что в России повысились темпы роста цен на ряд продуктов. В период с 30 марта по 5 апреля гречка подорожала на 3,5%, тогда как неделей ранее цены на эту крупу выросли на 2,2%. Рис подорожал на 1,5% (1,2% неделей ранее), пшено — на 0,4% (0,2% неделей ранее).