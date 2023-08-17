В Роскачестве раскрыли уловки продавцов во время распродаж Роскачество: часто скидки в магазинах оказываются маркетинговым ходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые продавцы прибегают к уловкам в периоды распродаж, чтобы реализовать залежавшийся или неходовой товар, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Среди них искусственный ажиотаж или намеренное завышение цены перед введением скидки. Важно внимательно изучить предложение, советуют эксперты.

Часто такие якобы скидки на деле оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы повышают цены, а затем делают на них скидки, — заявили в организации.

Еще одной хитростью может стать предложение аксессуара в подарок при покупке более дорогого подарка. Эксперты отмечают вероятность, что продавец таким образом пытается избавиться от залежавшегося товара. В таких случаях лучше сравнивать цены, например, в независимом агрегаторе.

Другие прибегают к созданию искусственного дефицита. Это помогает оказывать давление на потребителя, который боится не успеть купить нужное.

Через короткое время он вновь появляется в продаже у магазина, но уже по завышенной цене. Это происходит в расчете на то, что покупатель, не совершив желаемую покупку ранее, в этот раз уже купит его — и по любой цене, — пояснили в Роскачестве.

Также в организации предупредили, что под видом заманчивого предложения могут предлагаться фальсифицированные товары. Более того, недобросовестные продавцы способны воспользоваться ажиотажем с целью кражи средств с банковских карт пользователей.

Чтобы не оказаться обманутым и сберечь средства, эксперты советуют внимательно изучать предложения, какими бы заманчивыми они не казались.

Ранее эксперты в области продаж рассказали, как правильно выбрать школьные принадлежности и не разориться. Они, по данным Росстата и негосударственных аналитических служб, за год существенно подорожали. Например, с 1 июля по 7 августа 2023 года средний чек набора первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей — карандаши, ручки, альбомы и другие товары) составил 1260 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года он подорожал на 27%. Школьная форма в среднем стоит 2915 рублей, что на 21% дороже, чем в прошлом году.

Специалист по маркетингу Ирина Зайцева рассказала NEWS.ru несколько советов, как можно приобрести качественные школьные принадлежности, но при этом сэкономить. По ее словам, можно заказывать канцтовары или одежду через интернет.

Стоит обратить внимание на школьные наборы, которые в сумме могут обойтись дешевле, чем покупка товаров по отдельности.