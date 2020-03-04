https://static.news.ru/photo/e5f4471c-5ea4-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роскачества посоветовали покупать розовые вина максимально свежего урожая — 2018 и 2019 годов. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на географические индикаторы.

К розовым винам, как ни к одной другой категории, применимо правило «пить сейчас». Недорогие позиции лучше всего покупать не позднее чем через год-полтора после сбора урожая, — говорится в сообщении.

Что касается географических индикаторов, то покупателям стоит ориентироваться на «Вино защищённого географического указания» и «Вино защищённого наименования места происхождения» — это гарантия того, что вино произведено из российского винограда.

Ранее к Дню святого Валентина Роскачество подготовило рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Специалисты организации считают, что лучше всего подойдут игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами, писал NEWS.ru.