В Роскачестве перечислили главные угрозы Clubhouse

https://static.news.ru/photo/da24bd26-773b-11eb-ae40-96000091f725_660.jpg Фото: SheldonÂ Cooper/Keystone Press Agency

Ставшая очень модной в последнее время социальная сеть голосовых чатов Clubhouse может оказаться не такой безобидной, как кажется. Об этом предупредили в Роскачестве.

Там указали на то, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов пользователя. При этом возможности удалить информацию, которой человек поделился с сервисом, на данный момент не предусмотрено. Остаётся неясным и то, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение, передаёт ТАСС.

Ещё одна опасность Clubhouse — теоретическая вероятность записи разговоров самими разработчиками. Для юзеров такой возможности не предусмотрено. Однако, как полагают в Роскачестве, информация о разговорах может попасть в руки третьих лиц. Тем более что один такой крупный скандал уже произошёл.

Поскольку в соцсети можно зарегистрироваться только по приглашению, мошенники научились эксплуатировать необходимость получения такого инвайта. В частности, в Интернете появились объявления о продаже фейковых ссылок, цель которых — выманить деньги у потенциальной жертвы.

Есть и ещё один нюанс. Так как Clubhouse доступен только пользователям смартфонов с операционной системой iOS, другие разработчики могут создавать одноимённые приложения для Android, однако на самом деле те могут оказаться мобильной игрой, приложением для менеджмента проектов или даже вирусом, отметили в Роскачестве (к слову, одноимённое приложение с иными функциями действительно существует).

Приложение Clubhouse — это новая социальная сеть для пользователей операционной системы iOS, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co. В России сервис стал популярным в начале 2021 года. Для пользования приложением необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного юзера. Владелец заблокированного профиля не может создавать «комнаты» — чаты для общения, но сохраняет право слушать чужие обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал, что голосовая социальная сеть Clubhouse приступила к разработке приложения для Android.