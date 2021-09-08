В Роскачестве объяснили, почему пластиковые пакеты «зеленее» бумажных

Сотрудники Роскачества проанализировали данные различных исследований и пришли к выводу, что обычный пластиковый пакет чаще всего является более экологически чистым, чем бумажные и даже тканевые альтернативы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.
По данным бельгийской мониторинговой организации Test Achats,
Российский проект по сортировке и переработке мусора «Собиратор»
Самым экологически чистым пакетом оказался многоразовый пластиковый пакет из вторсырья, чтобы «окупить» его использование, достаточно сходить с ним, например, в магазин всего 1-2 раза перед переработкой. Одноразовый пластиковый пакет немного проигрывает: им нужно пользоваться не менее трёх раз. Бумажный должен побывать в использовании минимум восемь раз, джутовый — от 36 до 68 раз, хлопковый — 104 раза, а сумку-тележку надо использовать не менее 709 раз, чтобы нивелировать вред от её изготовления на окружающую среду.
Ранее эколог рассказал, почему предпринимателям нужно перестроиться с пластиковой одноразовой посуды на металлическую.