В Роскачестве объяснили, почему пластиковые пакеты «зеленее» бумажных

Сотрудники Роскачества проанализировали данные различных исследований и пришли к выводу, что обычный пластиковый пакет чаще всего является более экологически чистым, чем бумажные и даже тканевые альтернативы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

По данным бельгийской мониторинговой организации Test Achats, исследовавшей экологичность пакетов, бумажные и тканевые сумки действительно «зеленее» своих пластиковых сородичей, но только при условии многократного использования, которое, как правило, никто не соблюдает . Дело в том, что на производство бумажного или тканевого пакета уходит гораздо больше ресурсов, да и сам процесс наносит немалый вред окружающей среде. Так что в рамках борьбы за чистоту природы использование бумажных и тканевых пакетов оправдывает себя только при неоднократном их использовании.

Российский проект по сортировке и переработке мусора «Собиратор» представил основные факторы, по которым бумажные пакеты проигрывают своим пластиковым конкурентам в плане экологичности: так, например, при производстве бумажного пакета тратиться в 4 раза больше электроэнергии и в 17 раз больше воды, чем на производство пластикового. Также при производстве бумажного пакета компании используют до 200 химических реагентов, что приводит к увеличению выброса вредных веществ в атмосферу на 70%, а в воду — в 50 раз.

Самым экологически чистым пакетом оказался многоразовый пластиковый пакет из вторсырья, чтобы «окупить» его использование, достаточно сходить с ним, например, в магазин всего 1-2 раза перед переработкой. Одноразовый пластиковый пакет немного проигрывает: им нужно пользоваться не менее трёх раз. Бумажный должен побывать в использовании минимум восемь раз, джутовый — от 36 до 68 раз, хлопковый — 104 раза, а сумку-тележку надо использовать не менее 709 раз, чтобы нивелировать вред от её изготовления на окружающую среду.

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