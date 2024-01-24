В Роскачестве объяснили, как отличить натуральную кожу от подделки Роскачество: в изделиях из искусственной кожи швы будут спрятаны

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Обратив внимание на швы и изнаночную сторону изделия, можно понять, сделано оно из натуральной кожи или кожзаменителя, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Так, например, в поддельных товарах швы спрятаны, а на виду остаются небольшие элементы, специально сделанные из натурального материала.

В поддельных вещах большинство швов будет спрятано, напоказ останутся только маленькие элементы, фрагменты отделки, специально сделанные из натуральной кожи, — говорится в сообщении.

В организации также посоветовали ориентироваться на срезы, поскольку натуральный материал соединяют, не подгибая, срезы оставляют необработанными и оставляют напоказ. В свою очередь у изделий из кожзама будут подгибы или гладкие запаянные, скругленные срезы. Также натуральную кожу можно опознать по шершавой изнанке. Кроме того, если пролить на натуральную кожу воду, влага впитается, а на месте останется темное пятно.

Также натуральная кожа, не обработанная аппретами, впитывает влагу, от капель воды останутся темные пятна. А с кожзама вода скатится бесследно, — рассказали в Роскачестве.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку. Также в продаже не должно быть игрушек, которые изготавливаются иностранными агентами.