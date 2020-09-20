В Роскачестве назвали самые частые причины блокировки сим-карт

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Наиболее частой причиной блокировки сим-карты становятся несоответствие паспортных данных владельца со сведениями, указанными в договоре с оператором. Об этом сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Кроме того, по его словам, оператор также заблокирует симку, если её украдут или перевыпустят без ведома владельца. Ещё одной причиной может стать рассылка спама.

Более прозаичная причина блокировки — уход счёта в «минус» или неиспользование номера на протяжении шести месяцев, — добавил Лоевский в комментарии для «Российской газеты».

Абонентам, столкнувшимся с блокировкой, в Роскачестве рекомендуют связаться с оператором и выяснить причину произошедшего. Если он отказывается от сотрудничества, следует отправить ему претензию, а после — обратиться в суд, указывает Лоевский.

Два года назад вступили в силу поправки в закон «О связи». Они предусматривают обязательную идентификацию пользователей услугами сотовой связи. Теперь операторы обязаны отключать абонентов, личности которых не удалось подтвердить, писал NEWS.ru.