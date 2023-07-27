В Роскачестве назвали особенности техосмотра в 2023 году В Роскачестве назвали обязательным техосмотр при постановке на учет машин старше четырех лет

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В 2023 году требования по проверке технического состояния автомобилей и мотоциклов имеют ряд особенностей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию Роскачества. Так, техосмотр является обязательным, если водитель ставит на учет машину старше четырех лет.

Как напоминает издание, техосмотр сделали во многих случаях необязательным в конце 2021 года. Теперь его нужно проходить каждый год при постановке на учет или регистрации на другого владельца транспортного средства старше четырех лет. Кроме того, необходима проверка автомобиля при регистрации после внесения изменений в его конструкцию или замены важных компонентов. Обязательный техосмотр проводится для такси, автобусов, грузовиков, а также в случае, если водитель сам обнаружил неисправности.

Автомобили и мотоциклы, находящиеся в частной собственности у физических лиц, далеко не всегда нужно подвергать процедуре техосмотра. Но только в том случае, если владельцы не используют их в своем бизнесе, не предоставляют услуги по перевозке пассажиров, — уточнили в Роскачестве.

Для не прошедших техосмотр с 1 марта 2022 года предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей, выставлять его могут в том числе по камерам видеофиксации. При этом водители имеют право оспорить взыскание.

Стоимость техосмотра поднялась в январе 2023 года. Федеральная антимонопольная служба установила минимальную стоимость ТО для легковых автомобилей в размере 913 рублей.

В марте сообщалось, что контроль над техосмотром в России было решено передать от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации. Причиной такого решения назвали торговлю заключениями техосмотра без прохождения непосредственно проверки автомобилей.