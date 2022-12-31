В Роскачестве назвали главную опасность новогодней елки Замглавы Роскачества Шанаева: включенные без присмотра гирлянды могут стать причиной пожара

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева назвала главную опасность новогодней елки. Это отставленные включенными без присмотра гирлянды, которые могут стать причиной серьезного пожара. Если елка загорелась, в первую очередь необходимо обесточить гирлянду, приводит советы эксперта агентство ПРАЙМ.

Если елка загорелась, прежде всего, необходимо обесточить гирлянду, вывести детей и пожилых людей из помещения в безопасное место, — приводит агентство слова Шанаевой.

Чтобы потушить живую елку, ее нужно повалить на пол, накрыть плотной тканью, залить водой или огнетушителем. Загоревшуюся искусственную елку ни в коем случае нельзя тушить водой. В процессе горения синтетика плавится и растекается, попадание воды на расплавленную поверхность приведет к ее закипанию, разбрызгиванию горящих капель и, как следствие. к увеличению площади пожара, предупреждает эксперт.

Если ситуация вышла из-под контроля, необходимо обратиться в службу спасения, пожарную охрану по номерам 01, 101, 112. Чтобы избежать покупки некачественного товара, специалист советует покупать гирлянды только в специализированных и проверенных магазинах.

И если причиной пожара будет являться товар ненадлежащего качества, то согласно закону о защите прав потребителей, все потерпевшие, включая соседей, могут требовать полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу.

Ранее эксперты дали несколько советов по выбору елочных игрушек и рассказали, как отличить игрушку ручной работы от машинной. Во многих магазинах подобный товар преподносится как хенд-мейд, но на самом деле печатается на машинке, что не совсем честно по отношению к покупателю. Каждая выполненная художником игрушка отличается и, если все узоры и картинки абсолютно одинаковые, значит, это печать.