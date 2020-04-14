В Роскачестве изучили образовательные мобильные приложения для школьников

https://static.news.ru/photo/acaec4be-7e43-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Эксперты Роскачества исследовали мобильные приложения в сфере образования, которые могут использовать школьники во время карантина, и дали советы родителям, как найти нужные и полезные ресурсы.

Некоторые родители, увидев в руках у ребёнка планшет, смартфон или ноутбук, сразу выхватывают гаджеты, считая их врагами полноценному развитию. Мы же предлагаем сделать их союзниками, которые могут образовывать ребёнка в формате игры, — цитирует пресс-служба замруководителя Роскачества Илью Лоевского.

Чтобы найти полезные образовательные приложения по математике, эксперты советуют в App Store и Google Play вводить запросы: «Математика для детей», «Таблица умножения» или «Устный счёт», по русскому языку — «Русский язык», «Диктант» или «Грамотность», по географии — «География», «Страны и столицы мира». Для изучения английского языка специалисты рекомендуют приложения: «Научись говорить по-английски с Busuu», где есть возможность отправлять практические задания на проверку носителю языка, «Simpler: учить английский язык», где предлагается закреплять знания с помощью детективов с адаптированным английским, «LingoDeer: Learn Languages», где для повышения мотивации присутствует система достижений, и «Puzzle English», где для закрепления материала используются игры.

Эксперты порекомендовали скачивать приложения только из официальных источников, обращать внимание на их рейтинг, отзывы и возрастную ссылку.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Роскачества рекомендуют при знакомствах в Интернете во время пандемии коронавируса нового типа как можно быстрее переходить на общение с помощью видеосвязи. Ведомство напоминает, что в Сети можно наткнуться на мошенников, любыми способами выпытывающих у пользователей личные данные: адрес, номера телефонов, откровенные фото для корыстных целей. Например, шантажа, говорится в сообщении Роскачества. Федеральная служба советует не использовать при регистрации на сайтах почтовый ящик со своей фамилией или корпоративный email. Мошенники могут отследить местоположение юзера. Также не стоит привязывать анкету к официальным аккаунтам в социальных сетях и следует всегда устанавливать на персональный компьютер или гаджет антивирусные программы.