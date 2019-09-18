https://static.news.ru/photo/b72be312-d9d5-11e9-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать белое вино. Рекомендуется покупать напитки урожая 2018 года.

Если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке за три года уже не осталось, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что утверждение верно и для импортных вин. Там заявили, что вино сорта пино гриджио, как и любое вино из Европы или Чили, вряд ли доживёт до трёхлетия свежим.

В случае если на бутылке не указан год урожая, стоит обратить внимание на дату розлива.

Как ранее писал News.ru, учёные из Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков.