В Росгвардии появится новая медаль для участников спецоперации Росгвардия утвердила новую медаль «Участнику специальной военной операциии»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители Росгвардии утвердили новую памятную награду «Участнику специальной военной операции». В тексте документа, опубликованного на портале правовой информации, отмечается, что руководство службы совместно с председателем Геральдического совета при президенте России Георгием Вилинбаховым учредило новый геральдический знак — медаль «Участнику СВО». Документ утвердил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Приказываю: учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Участнику специальной военной операции», — сказано в теле документа.

Медаль будет состоять из серебристой основы диаметром 32 мм и пятиугольной колодки. В центре медали будет изображение военнослужащего с автоматом на фоне серебряной ленты, сложенной в виде буквы Z.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденами и медалями 18 росгвардейцев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации на Украине. Еще более сотни военнослужащих получили ведомственные награды.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров накануне вручил награды участникам спецоперации на Украине. Восемь бойцов получили орден Кадырова. Они в ответ преподнесли в подарок руководителю республики трофейное оружие.