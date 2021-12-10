В Росгвардии подтвердили гибель подполковника в Тульской области
Сергей Попов
Сергей Попов
13:40, 10 декабря 2021
Фото: rosguard.gov.ru
Читайте нас в Google Новости
В управлении Росгвардии по Тульской области подтвердили гибель подполковника, тело которого было найдено в заброшенном доме. В ведомстве заявили, что его смерть не связана со служебной деятельностью, передаёт ТАСС.
Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер, — сказали агентству в управлении Росгвардии.
В ведомстве добавили, что по факту гибели офицера возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что тело подполковника было обнаружено в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино. У него отсутствовали голова и кисти рук, а на груди и ногах были следы осколочных ранений. Кроме того, месте происшествия нашли рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.
Офицер пропал 18 ноября. Предполагается, что он ушёл из дома после ссоры с бывшей супругой.