В Росгвардии опровергли информацию о роботе для подавления беспорядков

Росгвардия не заказывала гусеничного робота для подавления уличных волнений, ведомству данная разработка не интересна, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передаёт ТАСС. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что специалисты Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-«черепахи», который сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружён электрошокером.

Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства, — сказал Грибакин.

Ранее стало известно о возможности новейшего российского робота «Маркер» искать и спасать раненых с поля боя. Также отмечается, что во время поиска он может выпускать беспилотники. Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в 2018 году с целью полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

Испытания пяти ударных роботов уже провели провели на полигоне в России. В ходе тестов механизмы продемонстрировали действие без участия человека и самостоятельное решение поставленных задач.