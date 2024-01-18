В Росгвардии объяснили, что мешает им охранять школы Росгвардия: для охраны школ в близких к СВО регионах нужны 120 тысяч человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи с нехваткой личного состава Росгвардия не в состоянии в ближайшем будущем обеспечить охрану школ на территориях приграничных зон к районам специальной военной операции и в новых регионах, передает РИА Новости. По оценке ведомства, для обеспечения охраны около 20 тысяч объектов потребуются 120 тысяч сотрудников и финансирование в размере 80 млрд рублей ежегодно.

Вышеуказанные обстоятельства (нехватка численности и финансирования. — NEWS.ru) не позволяют реализовать внесенную инициативу в краткосрочной перспективе, — заявили в Росгвардии.

Таким образом в ведомстве ответили на запрос председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной. Депутат обращалась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о создании подразделений МВД или Росгвардии для охраны образовательных учреждений в приграничных территориях к зоне СВО и в новых регионах. В ответе отмечается готовность Росгвардии к участию в проверочных мероприятиях в образовательных учреждениях в установленном порядке.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия проведет проверку обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. По его словам, никаких регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.