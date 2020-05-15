В Росгидромете рассказали, с чем связана резкая смена погоды летом

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил, почему погода летом может резко измениться.
По его словам, это связано с зональными переносами воздушных масс с запада на восток.
Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10–15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов, — отметил он.
Варакин также предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии ожидаются грозы, сильный ветер и подъём уровня рек,
Как писал NEWS.ru, ранее в Гидрометцентре заявили, что период холодной майской погоды в столичном регионе затянулся. Это нетипично для конца весны. По данным синоптиков, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц.
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