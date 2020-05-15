В Росгидромете рассказали, с чем связана резкая смена погоды летом

https://static.news.ru/photo/32f82af0-9d8f-11ea-bc2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил, почему погода летом может резко измениться.

По его словам, это связано с зональными переносами воздушных масс с запада на восток.

Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10–15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов, — отметил он.

Варакин также предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии ожидаются грозы, сильный ветер и подъём уровня рек, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее в Гидрометцентре заявили, что период холодной майской погоды в столичном регионе затянулся. Это нетипично для конца весны. По данным синоптиков, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц.