В Росгидромете назвали причины аномально жаркого лета в Москве

https://static.news.ru/photo/8b5b360a-bedd-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, почему в Москве этим летом особенно жарко. По его словам, аномальное повышение летней температуры в столице объясняется тем, что Москва находится на стыке холодной и тёплой воздушных масс.

В этому году получилось так, что тропики очень жаркие <...> Вдоль Каспийского моря через Астрахань, Волгоград эту жару выносит до Москвы <...> Если посмотреть вчерашние температуры, в районе Астрахани было почти +39 °С, в Волгограде +37...+38 °С, в Москве не было так жарко, но жара всё равно близко подходит, — пояснил он в интервью RT.

Синоптик подчеркнул, что москвичей от жары спасает только близость к Арктике и арктическому холодному воздуху. Он добавил, что по-настоящему жаркая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе. Прохладнее, чем в другие дни, будет только в четверг, 9 июля.

На следующей неделе будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы практически во все дни, кроме субботы, — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что направление ветра будет периодически меняться с южного на северный. Ночная температура составит +15...+18 °С, днём ожидается до +28...+30 °С. Во вторник, согласно прогнозам Гидрометцентра, воздух прогреется до +30...+32 °С.

В четверг будет небольшой заход холодного воздуха, благодаря чему температура не превысит +27 °С, ну а в пятницу столбики термометра поднимутся до отметки +20...+25 °С.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил, что изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов. Он уточнил, что эта тенденция не будет наблюдаться каждый год, но постепенно станет привычной для всех россиян. При этом из-за смены климата возрастёт опасность природных катаклизмов, которые всё чаще будут происходить в летний период, писал NEWS.ru.