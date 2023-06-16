В «Росэнергоатоме» сообщили о бое при возвращении миссии МАГАТЭ на Украину «Росэнергоатом»: ВСУ начали бой во время возвращения миссии МАГАТЭ на Украину

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины и начали бой, когда миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возвращалась на Украину. Миссию возглавлял гендиректор организации Рафаэль Гросси, уточнил он в беседе с ТАСС.

Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать, — утверждает Карчаа.

Он добавил, что Гросси уже доехал до Запорожья, в инциденте никто не пострадал. Представитель «Росэнергоатома» отметил, что Киев гарантировал режим тишины до 18:00 мск, однако перестрелка началась раньше. Тем самым, в очередной раз Украина показала «свою полную безответственность», считает Карчаа. Он назвал инцидент «правовым хамством» со стороны Киева.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС после повреждения Каховской ГЭС серьезная. При этом он подчеркнул, что уровня воды хватает для охлаждения реакторов на станции. Гросси также выразил надежду, что станция заработает на полную мощность по окончании боевых действий. Он уточнил, что работа по оценке ситуации с Запорожской атомной станцией будет продолжаться.