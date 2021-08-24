В Росcии выявили больше 19 тыс. заражений COVID-19

Читайте нас в Google Новости

В России суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 19 536 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписано 19 654 пациента. Жертвами коронавируса стали 809 человек.

С начала пандемии в России заразились более 6,8 млн граждан. Из них умерли 178 423 человека и свыше 6 млн выздоровели.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1 402 заражения, это почти на 300 случаев больше, чем за предыдущие. Скончались от коронавируса 52 жителя столицы, выздоровели — 2 299.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему составляют тройку лидеров по уровню заболеваемости в стране. Затем следуют Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как совместить вакцинацию от гриппа и COVID-19 и назвал рекомендуемый срок вакцинации от гриппа.

Также стало известно, что власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения.