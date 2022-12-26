В Росавиации опровергли сообщения об обысках у главы ведомства Нерадько

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-служба Росавиации опровергла сообщения об обысках в кабинете главы ведомства Александра Нерадько, о чем ранее сообщил ряд СМИ. При этом в Росавиации все же подтвердили информацию о том, что в офисе ведомства прошли следственные мероприятия.

Сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

Пресс-служба ведомства уточняет, что для проведения следственных мероприятий задержали недавно принятого на работу сотрудника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации. Как пояснили в ведомстве, сотрудника подозревают в получении «отката» от поставщика компьютерного оборудования.

Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов, — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что задержание сотрудника не связано с предоставлением субсидий и мер господдержки отечественным аэропортам и авиакомпаниям. Ранее «Известия», сославшись на анонимный источник, написали о возбуждении уголовного дела в связи с хищением бюджетных средств, предназначенных для субсидирования межрегиональных рейсов.

В газете также написали, что обыски прошли во всем центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. По данным источника издания, в офис прибыли более десяти сотрудников ФСБ и МВД для официального досмотра рабочих мест троих чиновников — Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.