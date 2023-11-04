В Росавиации назвали причины посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Baza: самолет «Уральских авиалиний» сел в поле из-за ряда ошибок экипажа

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Telegram-канал Baza сообщает, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) закончило расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском и пришло к выводу, что причиной такой посадки стал целый ряд ошибок, допущенный экипажем. По данным канала, эксперты полагают, что пилоты вполне могли довести воздушное судно до аэропорта назначения в Омске.

Согласно фрагменту документа, опубликованного каналом, летчики ошиблись в определении фактического положения шасси после отказа «зеленой» гидросистемы. Как пишет Baza, это, в свою очередь, повлекло принятие ими необоснованного решения лететь на запасной аэродром в Новосибирск.

Канал добавляет, что экипаж также допустил ошибку в расчетах потребного количества топлива и не учел выпущенное положение шасси. По этой причине, говорится в публикации, произошел повышенный расход топлива, что заставило пилотов совершить посадку в поле. Baza добавляет, что к ошибкам пилотов в Росавиации отнесли неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета, что не позволило принять грамотное решение относительно дальнейших действий. Канал отмечает, что в вину летчикам также поставили отсутствие своевременного контроля за расходом и остатками топлива.

В публикации канала также говорится, что причиной падения давления в «зеленой» гидросистеме в Росавиации сочли нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов. По мнению специалистов, к этому мог привести естественный его износ, пишет Baza.

Самолет Airbus 320 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 167 человек, включая 23 детей. Никто не пострадал. В результате посадки у самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло.