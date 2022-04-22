В Росавиации исключили влияние сбоев GPS на безопасность полётов

Возможные сбои сигнала спутниковой системы навигации GPS никак не отразятся на безопасности полётов гражданской авиации России. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Росавиации, в ответ на предупреждения Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о теоретических сбоях системы. Представители федерального органа отметили, что кроме спутниковой навигации координаты воздушного судна определяются внутренней «инерциальной системой навигации».

Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полётов воздушных судов. <...> Помимо спутниковой навигации местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолёта, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки, — указали в письме.

При этом в Росавиации уточнили, что на текущий момент времени все системы GPS работают в штатном режиме, сбоев не наблюдается.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы. Рекомендации ведомства объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля.

Лётчик-испытатель Вадим Базыкин заявил, что возможный отказ от использования GPS в самолётах достаточно критичен. Пилоты не имеют навыков управления без GPS, потому что в современных российских самолётах используется именно эта система, объяснил специалист.