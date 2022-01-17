В Росатоме назвали причины затора судов в Арктике

Более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути (СМП) в конце ноября 2021 года из-за несогласованности действий с Минтрансом, заявил глава Росатома Алексей Лихачёв на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его мнению, администрирование СМП должно перейти к Росатому, передаёт РБК.

Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным, — сказал он.

Лихачёв предложил вновь обсудить распределение полномочий по Севморпути в феврале-марте 2022 года. Он подчеркнул, что у Росатома есть в Мурманске штаб морских операций. И когда произошёл затор судов, то только глава их дирекции СМП Вячеслав Рукша смог объяснить, где какое судно находится и как его вытаскивать.

Мы считаем, что нужно работать на СМП в «одно окно» и в любое время понимать местонахождение судов, — заключил глава Росатома.

Ранее сообщалось, что самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов с 14 тысячами тонн груза к порту Певек на Чукотке. Как сообщила пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа, ледоколы «Арктика» и «Капитан Драницын» сопроводили теплоходы «Инженер Трубин» и «Юрий Аршеневский», которые прибыли в порт 1 января нового года, а 9 января атомоход провёл в порт судно «Полар Кинг»