В Росалкогольтабакконтроле оценили работу ЕГАИС Росалкогольтабакконтроль: ЕГАИС работает в штатном режиме

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Единая государственная автоматизированная система учета (ЕГАИС) работает без ограничений, сообщили ТАСС в Росалкогольтабакконтроле. Там отметили, что никаких сбоев зафиксировано не было.

Никаких ограничений в работе системы нет. ЕГАИС работает в штатном режиме, — сообщили в ведомстве.

До этого появилась информация о том, что продавцы в крупных сетевых магазинах не могли просканировать акцизные марки на сигаретах и напитках, содержащих этиловый спирт. Это объяснялось сбоем в системе ЕГАИС.

Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. По его словам, основная задача в том, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом — это позволит уменьшить долю контрафакта на рынке.

До этого стало известно, что в России сохранится запрет на продажу пива и пивных напитков на стадионах. Эта тема была вынесена на обсуждение в 2022 году в связи с решением правительства Москвы разрешить продажу слабоалкогольных напитков (до 16,5 градуса) в культурных и спортивных заведениях. Тогда инициативу поддержал президент Российской федерации спорта (РФС) Александр Дюков. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.