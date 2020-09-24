В Росаккредитации рассказали, как выявить мошенников при поверке счётчиков

https://static.news.ru/photo/62c681b8-ff06-11ea-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) предупредила россиян о возможных мошенничествах при поверке счётчиков. В ведомстве напомнили о необходимости проверять аккредитацию компаний.

Накануне в России вступили новые правила поверки счётчиков, согласно которым теперь все бумажные свидетельства о поверке не имеют юридической силы. Подтверждением поверки становится лишь запись в электронном реестре Росстандарта.

Отмечается, что вносить данные о поверке бытовых счётчиков могут только аккредитованные в национальной системе лица.

Росаккредитация рекомендует потребителям до обращения в компанию за поверкой бытовых счётчиков проверить информацию о ней в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации, — сообщили в ведомстве.

Специалист после поверки прибора в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец получит доступ к данным в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений», добавил глава Росстандарта. Проверить данные счётчика владелец сможет введя его заводской номер.

С 2022 года в России будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учёта электроэнергии, которые будут передавать данные в энергокомпании онлайн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость установки умных счётчиков могут включить в коммунальные платежи россиян. Предложение правительство направило профильным ведомствам. Такая инициатива властей может привести к сверхнормативному росту платежей за коммунальные услуги.