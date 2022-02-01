В родительском комитете призвали не бояться дистанта в школах

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая в интервью «ФедералПресс» призвала с пониманием отнестись к дистанционному образованию в школе на фоне распространения коронавируса. Она отметила, что дистанционное образование будет использоваться до тех пор, пока в России окончательное не разрешится вопрос по сохранению здоровья среди населения.

Мы сейчас как раз наблюдаем волну, когда растёт заболеваемость именно среди подрастающего поколения. Видимо, образовательная часть в нашей жизни будет решаться уже после того, как мы решим вопросы по сохранению здоровья, — сказала Золотницкая.

По словам председателя регионального родительского комитета, проще всего к дистанционному образованию относятся старшеклассники. Однако ученики младших классов гораздо тяжелее переживают обучение на дому.

Для младшеклассников это тяжело, для них в школе важнее другие вопросы: общение с педагогом, с ребятами. Но к такой форме обучения при сложившихся условиях нужно отнестись с пониманием, — добавила Золотницкая.

Ученики свердловских школ со второго по восьмой классы ближайшие две недели будут учиться дистанционно, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, регион поставил рекорд по новым случаям коронавируса и число заболеваний продолжает расти.

31 января пресс-служба городской администрации Санкт-Петербурга сообщила о переводе старшеклассников на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Им также запрещается ходить на кружки, спортивные мероприятия, в места культурного отдыха и заведения общепита.

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы.