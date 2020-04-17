Общество

В родительском комитете поддержали замену продуктовых наборов деньгами

13:06, 17 апреля 2020
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею заменить на денежные компенсации продуктовые наборы, которые выдают родителям некоторых категорий школьников в период дистанционного обучения. Ранее с этой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Я думаю, что это здравая инициатива, потому что родителям виднее, что нужно детям, — заявила «Москве 24» Волынец.

Она пояснила, что у детей может быть аллергия на продукты, входящие в наборы, и считает, что деньги, которые государство выделяет на социальную помощь семьям с детьми школьного возраста, гораздо лучше просто выдавать родителям.

Как писал NEWS.ru, продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии. Также в пайке были пакет сахара и кусок маргарина. Инцидент произошёл в городе Питкяранты. Кто-то из родителей опубликовал фото полученного пайка в соцсетях и подписал, что этот «набор» рассчитан на две недели. Фото аналогичных пайков оставили под постом и другие родители, только сосисок было кое-где четыре, так как паёк был рассчитан на двух детей.

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