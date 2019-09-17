Частная организация обратилась к правительству Риги с просьбой выделить территорию для строительства «кошачьего городка». Комитет городского имущества Рижской думы уже одобрил идею.
В случае если Рижская дума примет решение в пользу проекта, на обустройство пространства, где будут содержаться бродячие коты и кошки, выделят 7158 квадратных метров. Планируется, что договор на предоставление земельного участка будет заключён на 10 лет с правом расторжения со стороны самоуправления, передают
По словам мэра Риги Олега Бурова, идея появления такого «городка» ему нравится. Он отметил, что многие коты смогут благодаря ему найти приют.
Попробуем. Посмотрим, что из того получится. Я всегда буду «за» хорошие идеи. И тут у меня точно аллергии на котов не будет! — заявил градоначальник.
Ранее News.ru писал о том, что мужчина отказался покидать свою квартиру в аварийном доме Архангельска из-за 16 кошек, которые живут вместе с ним. Городские власти ведут с ним переговоры и обещают предоставить жильё в манёвренном фонде.