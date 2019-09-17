https://static.news.ru/photo/6b8a6080-d950-11e9-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Частная организация обратилась к правительству Риги с просьбой выделить территорию для строительства «кошачьего городка». Комитет городского имущества Рижской думы уже одобрил идею.

В случае если Рижская дума примет решение в пользу проекта, на обустройство пространства, где будут содержаться бродячие коты и кошки, выделят 7158 квадратных метров. Планируется, что договор на предоставление земельного участка будет заключён на 10 лет с правом расторжения со стороны самоуправления, передают argumenti.ru .

По словам мэра Риги Олега Бурова, идея появления такого «городка» ему нравится. Он отметил, что многие коты смогут благодаря ему найти приют.

Попробуем. Посмотрим, что из того получится. Я всегда буду «за» хорошие идеи. И тут у меня точно аллергии на котов не будет! — заявил градоначальник.

Ранее News.ru писал о том, что мужчина отказался покидать свою квартиру в аварийном доме Архангельска из-за 16 кошек, которые живут вместе с ним. Городские власти ведут с ним переговоры и обещают предоставить жильё в манёвренном фонде.