В РФПИ заявили, что «омикрон» может завершить пандемию COVID-19

С появлением нового штамма коронавируса «омикрон» пандемия может завершиться, заявил в ходе брифинга глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт ТАСС. Ранее подобный прогноз дал заместитель президента Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Мы надеемся, что «омикрон» станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций, — сказал Дмитриев.

Ранее Геннадий Онищенко предположил, что пандемия коронавируса может завершиться уже к маю 2022 года. При этом он призвал всех прививаться и ревакцинироваться.

Штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться по России. Так, 20 января за 24 часа было выявлено 38 850 новых случаев заражения, что стало максимумом с 13 ноября 2021 года. При этом в столице впервые с начала пандемии выявлено более 10 тысяч заражений за сутки.