В РФПИ назвали сроки адаптации «Спутника V» к новому «омикрон»-штамму

Для исследования эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму потребуется три недели, рассказал в интервью CNBC глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что ранее препарат показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций COVID-19.

Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку, — сказал он.

Дмитриев отметил, что при необходимости разработчики готовы подстроить вакцину «Спутник V» под любой вариант вируса. По его словам, к концу февраля 2022 года может быть уже выпущено порядка 100 млн доз модифицированного «Спутника V». При этом он подчеркнул, что модификация вакцины против «дельта»-штамма оказалась не нужна из-за её высокой эффективности.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет эффективен и против «омикрон»-штамма. Она уточнила, что это не вакцина, а ингаляционное лекарство от инфекции, у которого нет побочных эффектов.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.