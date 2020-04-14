В РФ зарегистрировали 11 различных тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/277de212-7e3d-11ea-a4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 тест-систем для выявления коронавируса.

Об этом сообщает Росздравнадзор. По его данным, для реализации медицинских изделий в РФ они должны быть зарегистрированы в установленном порядке.

По состоянию на 14 апреля 2020 года зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению на территории РФ 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса COVID-19, — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

При этом в Росздравнадзоре уточнили, что эти системы не являются экспресс-тестами.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдается снижение числа госпитализированных с коронавирусом. По его мнению, это говорит о том, что тест-системы по выявлению COVID-19 стали более эффективными.