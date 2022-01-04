18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В РФ запустят онлайн-базу по проверке прав водителей такси

В РФ в 2022 году может появиться онлайн-база по проверке прав водителей такси и каршеринга
03:37, 05 января 2022
В РФ запустят онлайн-базу по проверке прав водителей такси Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Базу данных, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, планирует запустить МВД России в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортных средств, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг, — сообщили в ведомстве.

Запуск портала намечен на срок не ранее 2022 года.

В МВД подчеркнули, что проведение автоматизированных проверок будет нацелено не на наказание, а на профилактику правонарушения. Также эти меры позволят не допустить к управлению автомобилем водителей, лишённых прав или не имеющих их вообще.

В настоящее время проверить водителей по номеру и дате выдачи удостоверения можно на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году. Список возглавили Hyundai Solaris и Kia Rio. Также автоугонщики проявили интерес к Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео