В РФ запустят онлайн-базу по проверке прав водителей такси

Базу данных, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, планирует запустить МВД России в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортных средств, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг, — сообщили в ведомстве.

Запуск портала намечен на срок не ранее 2022 года.

В МВД подчеркнули, что проведение автоматизированных проверок будет нацелено не на наказание, а на профилактику правонарушения. Также эти меры позволят не допустить к управлению автомобилем водителей, лишённых прав или не имеющих их вообще.

В настоящее время проверить водителей по номеру и дате выдачи удостоверения можно на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году. Список возглавили Hyundai Solaris и Kia Rio. Также автоугонщики проявили интерес к Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.