В РФ запретили изымать домашних питомцев за долги

https://static.news.ru/photo/cfc9f9ce-a40c-11eb-aab5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации запретил изымать у граждан за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных. Теперь человека не будут разлучать с питомцем в случае возникновения задолженности, пишет ТАСС.

На текущий день в Гражданском процессуальном кодексе РФ перечислен перечень сельскохозяйственных животных, которых нельзя забирать за долги. Если же законопроект будет одобрен президентом, то в список также войдут питомцы, определённые законом об ответственном обращении с животными.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что речь в данном случае идёт только о тех животных, которые не используются на производстве и не эксплуатируются в качестве потенциального средства дохода. Так законопроект не касается животных, которые содержатся в океанариумах, зоопарках и так далее.

Бывали ситуации, доходило до абсурда: к людям приходили и забирали собаку, кошку и так далее, — возмутился Клишас.

Он добавил, что если президент подпишет новый закон, то он начнёт действовать со дня официального опубликования.

В России о животных стараются так или иначе заботиться, несмотря на периодически появляющиеся в прессе печальные материалы о жестоком обращении с ними. При этом стараются для «братьев наших меньших» как правительство, так и простые люди. Так ранее благотворительный концерт в поддержку котёнка породы мейн-кун, который заболел смертельной мутацией коронавируса, состоялся в Санкт-Петербурге.