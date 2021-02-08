В РФ запатентовали 159 технологий по борьбе с вирусами с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/0df17794-6a9d-11eb-a0f9-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщил, что с начала пандемии коронавируса в России запатентовали 159 технологий по борьбе с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

Он отметил, что российское ведомство первым в мире запатентовал вакцину против COVID-19 «Спутник V».

И в настоящее время все мы видим, как именно отечественная вакцина победоносно шагает по миру. Наконец-то многие начали признавать её эффективность, и это внушает надежду на успешную борьбу с коронавирусом, — отметил Ивлиев.

По его словам, фармацевтика показала наибольшую патентную активность. Так, в 2020 году число заявок на изобретения увеличилось на 22% по сравнению с 2019 годом. В общей сложности за прошлый год году было подано 1575 заявок в области фармацевтики, а в 2019 году — 1292 заявки, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российские учёные разработали и запатентовали роботохирургический комплекс, которой способен брать мазок у пациента для проведения тестирования, в том числе на наличие коронавируса.