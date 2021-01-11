В РФ за время пандемии сделали свыше 93,9 млн тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/75eed7b2-53e9-11eb-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 93,9 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции провели российские врачи с начала пандемии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки было сделано 383 тысячи тестов на COVID-19.

В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время под медицинским наблюдением остаётся 625 950 пациентов.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая. Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев.

Как писал NEWS.ru, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова считает, что число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад благодаря вакцинации населения. Тем не менее динамика напрямую зависит от ответственности людей, проявленной ими в период новогодних праздников.