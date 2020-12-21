В РФ за сутки выздоровели 19 705 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/98bacee8-4365-11eb-86d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России из больниц врачи выписали по выздоровлении 19 705 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что на сегодняшний день с начала пандемии с болезнью сумели справиться 2 295 362 россиянина.

Как рассказали в оперштабе, в течение последних 24 часов в стране медики выявили 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 2 877 727 жителей РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки в России умерли 493 человека с коронавирусом. Всего жертвами инфекции стал 51 351 гражданин страны.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 7797 человек. Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения COVID-19 в Москве достигло 743 697.