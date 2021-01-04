В РФ за сутки выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4609263c-4e59-11eb-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские специалисты на территории России в течение прошедших суток выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 3 260 138 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 21 154 пациента с ранее диагностированным коронавирусом. Всего с болезнью смогли справиться 2 640 036 россиян.

Также в оперативном штабе заявили, что в течение суток на территории РФ скончались 482 человека с коронавирусом. Количество жертв инфекции в России увеличилось до 58 988.

Как ранее передавал NEWS.ru, ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии. Их число составило более 83 млн человек.

За сутки зарегистрирован 740 221 случай заболевания инфекцией, то есть общее число заражений составляет на 3 января 83 322 449 человек, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 832 412 человек, за последние сутки — более 12,5 тысячи.