В РФ за сутки выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/70878726-442e-11eb-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Из числа новых заразившихся у 5678 (19,7%) пациентов недуг проходит без клинических проявлений. Как отметили в оперштабе, общее число граждан РФ с диагностированным COVID-19 выросло до 2 906 503 человек. Темп прироста новых пациентов по стране составляет 1%.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760) и в Московской области (1498). Меньше всего — в НАО (2).

В оперштабе заявили, что в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении выписали 24 158 пациентов. В общей сложности за время пандемии с болезнью смогли справиться 2 319 520 россиян.

Также из сообщения оперштаба стало известно, что в течение 24 часов в стране умер 561 человек с COVID-19. Всего жертвами инфекции стали 51 912 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, через пять-семь лет коронавирус станет гораздо более контагиозным (заразным), но при этом будет реже приводить к опасным осложнениям, считает инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, мутации коронавируса нового типа были ожидаемыми и в них нет ничего удивительного. Коронавирус во многом проходит путь, который свойственен вообще любому вирусу — он меняется, но не так значительно, чтобы можно было говорить об изменении его генома.